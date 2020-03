FAF : « Le report du match Algérie-Zimbabwe n'est pas à écarter »

Le report du match Algérie-Zimbabwe, prévu le 26 mars au stade de Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires, groupe H, de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), "n'est pas à écarter", selon le directeur de la communication de la Fédération algérienne de football (FAF).

" Je ne peux pas être affirmatif et me prononcer à la place du président de la FAF, mais je pense qu'un possible report du match Algérie-Zimbabwe n'est pas à écarter si la situation l'impose", a déclaré vendredi, Salah-Bey Aboud, au micro de la Chaîne deux de la Radio nationale, confirmant au passage que le huis clos, prononcé jusqu'au 31 mars, par le ministère de la Jeunesse et des Sports touche également cette rencontre si sa date de déroulement est maintenue, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

"La cellule de crise installée par la FAF suit de près les événements heure par heure. On est en train de réfléchir pour saisir l'instance continentale. Vu la situation qui prévaut un peu partout dans le monde et également en Afrique, une décision pourrait tomber à n'importe quel moment. Si cette situation impose le report, on ira vers le report, il n'y a aucun problème", a souligné Salah Bey-Aboud.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré le nombre total de 26 cas d'infection du Coronavirus dans le pays, dont deux décès.

Dans le Monde, plusieurs fédérations de football (Italie, France, Espagne, Angleterre, Allemagne) ont décidé tout simplement d'annuler des matchs voir leurs championnats jusqu'à nouvel ordre.

APS