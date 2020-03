Coronavirus : la CAF reporte les éliminatoires de la CAN 2021 prévus entre le 25 et le 31 mars

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), programmées entre le 25 et le 31 mars prochain, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid 19), a annoncé ce vendredi la Fédération algérienne de football (FAF).

« Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du "Covid-19" ou Coronavirus, en pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé, compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, La CAF estime que l'organisation des matches éliminatoires de la CAN Total 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement. En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure », indique la CAF sur son site.

Selon la même source, les qualifications à la CAN féminine 2020, prévues du 8 au 14 avril 2020, ainsi que les qualifications à la Coupe du Monde féminine U20 prévues du 20 au 29 mars 2020, sont également reportées.

Pour rappel, l’Algérie devait rencontrer le Zimbabwe, en aller et retour, pour le compte de la 3e et la 4e journée du groupe H. Le premier match était programmé pour le 26 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida, alors que la seconde partie était prévue, trois jours plus tard, soit pour le 29 mars au Dobsonville stadium de Soweto (Afrique du Sud).

Après deux manches dans ces éliminatoires, les Verts occupent la tête de la poule H avec six unités. Les protégés de Djamel Belmadi ont commencé cette campagne de qualification en fanfare en corrigeant la Zambie, avant d’aller prendre le meilleur sur le Botswana à Gaborone.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia