L'Italie annonce 17.660 cas de coronavirus et 1.266 décès

Le nombre de personnes testées positives pour le nouveau coronavirus en Italie a atteint 17.660 jeudi, ont annoncé les autorités italiennes. Le nombre de décès est quant à lui passé à 1.266, a ajouté le responsable.

Ce chiffre représente une augmentation de 2.249 cas par rapport à la veille, mais n'inclut pas les guérisons ou les décès. Les guérisons ont également augmenté pour atteindre 1.258 cas, contre 1.045 la veille.

"Sur les 17.660 personnes testées positives, 5.036 sont en quarantaine à domicile, 6.650 sont hospitalisées et 1.153 sont en soins intensifs", a déclaré le chef du département de la Protection civile, Angelo Borrelli, dans une conférence de presse télévisée.

"Le nombre de patients placés en soins intensifs représente toujours environ 10 % de tous les cas testés positifs depuis le début de l'épidémie", a-t-il ajouté.

"Environ 98 % des personnes décédées depuis le début de la crise avaient plus de 68 ans, et 67 % d'entre elles avaient d'autres pathologies sous-jacentes", a également expliqué M. Borrelli.

En comptant tous les cas répertoriés, y compris les décès et les guérisons, le nombre total de cas de coronavirus en Italie depuis l'apparition de l'épidémie le 21 février est estimé à 15.113, soit le plus grand nombre de cas en dehors de Chine.

La répartition des cas est restée similaire à celle des jours précédents, la Lombardie (6.896 cas), l'Emilie-Romagne (1.758 cas), la Vénétie (1.297 cas), le Piémont (554 cas) et les Marches (570 cas) affichant les chiffres les plus élevés.

Des chiffres plus faibles ont été enregistrés dans toutes les autres régions italiennes.

Bruxelles exhorte les pays de l'UE à fournir des masques à l'Italie

Le Commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, a exhorté jeudi soir les Etats membres de l'UE à répondre à la demande de l'Italie de masques et d'appareils respiratoires, après une vidéoconférence avec les 27 ministres de la Santé de l'Union.

Avec ses deux autres collègues de la Commission, celle chargée de la Santé Stella Kyriakides et celui chargé de la gestion des crises Janez Lenarcic, M. Breton a critiqué les décisions d'"interdictions d'exportations et autres restrictions" annoncées par certains Etats membres.

"Je comprends les raisons initiales derrière ces décisions mais la propagation du virus nous met dans une situation très différente maintenant", a-t-il dit.

L'Allemagne avait interdit il y a dix jours l'exportation de matériel médical de protection, notamment de masques, et la France avait pris une mesure similaire, en réquisitionnant tous les stocks et la production de masques de protection, pour les distribuer en priorité aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus.

L'Italie est le pays de l'UE le plus touché par la pandémie avec actuellement plus de 17.000 cas et plus de 1.150 morts.

"Aujourd'hui, la situation en Italie est sérieuse, mais demain cela pourrait être un autre pays", a dit l'ex-ministre français de l'Economie.