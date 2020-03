Suspension de vols : Air Algérie annonce des dispositions particulières en faveur des passagers

La Compagnie nationale Air Algérie a annoncé samedi la mise en place des dispositions particulières au profit des voyageurs impactés par les décisions d'annulations, de réduction et de suspension de certains vols internationaux prises à titre préventif suite à la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué de la compagnie.

Applicables à partir du 13 mars 2020, ces dispositions particulières concernent la clientèle de la compagnie nationale affectée par les décisions d'annulations, de réduction et de suspension de certains vols internationaux, a ajouté la même source.

Ainsi, les voyageurs qui souhaitent procéder à des changements de réservation et de reports de leurs vols pourront y accéder sans paiement de frais quel que soit la classe choisie (sous réserve de respect cabine), a précisé la compagnie nationale.

Air Algérie propose également la possibilité à ses passagers de se faire rembourser sous forme d'avoir (EMD) pour un voyage ultérieur devant être effectué avant le 31 décembre 2020.

En dernier recours, les passagers peuvent demander le remboursement selon le même mode de payement, a fait savoir le communiqué de la compagnie nationale.

Au titre de mesure préventive en raison de la propagation du nouveau Coronavirus notamment en Europe, Air Algérie a décidé de suspendre ses vols "de et vers" Rome (Italie) à partir de dimanche 15 mars et "de et vers" la France au départ des villes de Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Béjaia et Annaba.

Elle a décidé également de réduire à partir du 14 mars au 4 avril, ses vols "de et vers" la France au départ d'Alger, Oran et Constantine.

De plus, elle a suspendu tous ses vols "de et vers" l'Espagne à compter du 16 mars au 4 avril 2020.