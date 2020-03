Coronavirus: le ministère de l'Intérieur appelle les citoyens à éviter les lieux de rassemblement et à respecter les règles d'hygiène

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé l'ensemble des citoyens et des citoyennes à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène de mise et à éviter dans la mesure du possible les lieux de rassemblement publics pour parer tout risque de contamination au nouveau coronavirus (covid-19), indique samedi un communiqué du ministère.

"Le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des citoyens et des citoyennes à respecter scrupuleusement les règles sanitaires de mise, à éviter dans la mesure du possible les lieux de rassemblement publics tels que les espaces de loisirs, les jardins publics et autres structures enregistrant une grande affluence des citoyens et à renoncer provisoirement à certaines habitudes, notamment les célébrations, susceptibles de favoriser la propagation du covid-19", précise le communiqué.

"Malgré la mobilisation des institutions de l'Etat pour faire face à cette pandémie, les citoyens et les citoyennes doivent faire preuve de plus de vigilance et de prudence et se mobiliser en observant les règles sanitaires de mise pour parer tout risque de contamination", d'autant que cette pandémie "continue de se propager à travers le monde en dépit des mécanismes mis en place pour l'enrayer", ajoute la même source, précisant que "les mesures restent en vigueur pour protéger les citoyens et leurs proches contre ce virus".

Ces mesures de prévention sont prises par l'Etat dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes face à la menace posée par ce nouveau coronavirus, poursuit le communiqué, rappelant dans ce cadre que le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné de prendre toutes les mesures préventives nécessaires contre la propagation du covid-19 dans le cadre du dispositif de veille et d'alerte mis en place.