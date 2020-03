Djerad annonce une réunion sur LFC 2020 et appelle l'élite politique à s'impliquer dans le débat sur la révision de la constitution

Le premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé sur les ondes de la radio Chaine 3 la tenue d’une réunion interministérielle ce dimanche au tour de la Loi de finance compélentaire 2020. «C’est une loi importante qui sera décisive pour l’économie de notre pays», a-t-il déclaré.

Cette loi, explique-t-il, est basée sur «trois axes»; le développement de la ressource humaine, avec la modernisation des secteurs de la santé et de l’éducation, la transition énergétique et le développement d’une «économie de la connaissance». Le premier Ministre a, également, saisi l’occasion pour appeler les algérien à s’unir et à faire du travail une richesse.

Au sujet de la révision de la Constituions, M. Djerad a indiqué que les débats seront «bientôt» lancés et invite toute la classe politique et l’élite du pays à s’impliquer pour édifier l’Algérie démocratique. «J’appelle toute l’élite de notre pays pour prendre conscience et assumer leurs responsabilités pour que notre pays soit réellement démocratique, un pays de liberté ou chaque citoyenne et chaque citoyen trouve son bonheur».