Le nouveau coronavirus a emporté plus de 2.000 personnes en Europe

La barre des 2.000 décès dus au nouveau coronavirus en Europe a été franchie, dimanche, portant le bilan à plus de 6.000 morts à travers le monde, où les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient.

L'Italie a enregistré un pic record de 368 nouveaux décès en 24 heures, portant le nombre des morts à 1.809 dans le pays, le plus touché en Europe

par la pandémie.

Alors que le Chine reste le pays ayant subi le plus grand nombre de morts (3.199), c'est désormais en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2.291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne où, en 24 heures, le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2.000 cas supplémentaires.

Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde (3.221) qu'en Chine qui semble avoir enrayé la propagation du virus.

Au total, 6.420 personnes sont officiellement décédées de la maladie Covid-19, sur les 159.844 cas recensés dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Europe, qui voit ses systèmes de santé mis à rude épreuve, est devenue "l'épicentre" de la maladie.

Deuxième pays le plus touché d'Europe, l'Espagne a confiné sa population et décrété l'état d'alerte pour 15 jours. Plusieurs villes ont annulé les

célèbres processions de la semaine sainte début avril.

Face à la progression inexorable de la pandémie, des fermetures, des restrictions de déplacements et des annulations d'événements continuaient d'être annoncées en cascade

la France, où le niveau des 5.000 cas et des 120 morts a été franchi dimanche, s'apprête de son coté à réduire progressivement ses transports longue distance (trains, bus, avions).

L'Autriche (602 cas, samedi) a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et limité les déplacements au strict nécessaire. Première

destination de sports d'hiver en Europe, elle avait déjà annoncé la fermeture anticipée de ses stations de ski, suivie par la France et la

Suisse, laquelle à enregistré 1.355 cas et 11 morts.

Alors que la France, les Pays Bas et le Luxembourg avait ordonné la fermeture des lieux et commerces accueillant du public et l'Irlande celle des pubs, la France et l'Allemagne ont décidé de fermer partiellement leur frontière commune en n'autorisant le passage qu'aux travailleurs transfrontaliers et

aux transports de marchandises.

L'Allemagne fera de même avec ses frontières avec la Suisse et l'Autriche. La Pologne, la République tchèque et le Danemark avaient déjà fermé leurs

frontières avec leurs voisins ou introduit de fortes restrictions.

La Russie ou 45 cas ont été signalé mais aucun décès, les frontières terrestres avec la Norvège et la Pologne ont été fermé aux étrangers. Le Danemark et Lituanie ont également fermé leurs frontières, tandis que Lettonie, Estonie et Monaco ont adopté des restrictions drastiques. La Norvège va fermer ses ports et aéroports.

En Italie, pays le plus affecté par le coronavirus, les autorités de Lombardie (nord) s'inquiètent désormais sur la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades.