CORONAVIRUS : UGCAA plaide pour la rationalisation de la consommation

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a rassuré, dimanche, les citoyens de la poursuite de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation, appelant les commerçants à ne pas augmenter les prix et les citoyens à rationaliser leur consommation, indique un communiqué de l'UGCAA.

"Toutes les marchandises sont disponibles et les activités commerciales se poursuivront de façon normale en vue d'approvisionner le marché en produits de large consommation", précise le communiqué.

L'UGCAA a appelé les commerçants "à être solidaire entre eux et avec le peuple, à ne pas augmenter les prix et à assurer les services nécessaires", exhortant les citoyens à "rationnaliser leur consommation" et à ne pas "se ruer" sur les marchandises.

L'appel lancé par l'UGCAA intervient sur fond de la ruée de certains citoyens sur les produits de large consommation en raison des craintes de la propagation du Coronavirus.

L'Algérie a enregistré jusqu'à maintenant 48 cas dont 4 décès.

L'UGCAA a exhorté les commerçants à respecter toutes les mesures préventives décidées par le Gouvernement pour freiner le développement du Coronavirus, se disant satisfaite des décisions conservatoires et préventives du Président de la République.

L'Union a lancé "un appel à tous les commerçants et artisans algériens pour se mobiliser, faire preuve de vigilance et suivre les règles de sécurité en vue d'éviter toute contamination éventuelle".

Elle a également appelé à se distancer des rassemblements et à respecter les règles d'hygiène lors de l'exercice de l'activité commerciale.