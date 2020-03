Coronavirus : Djamel Belmadi appelle ses concitoyens à prendre cette maladie au sérieux

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est adressé, lundi, aux algériens pour les sensibiliser au danger représenté par le Coronavirus et à la nécessité de s'en prévenir en adoptant des mesures de précaution sanitaires.

S'exprimant par le biais de la Fédération Algérienne du football, il a déclaré qu'en ces temps "un peu flous et perturbés", il voulait en tant que citoyen et sélectionneur, s’adresser à ses compatriotes, pour les inciter à prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles, ainsi qu'à adopter des mesures pouvant contribuer à renforcer la lutte contre cette pandémie.

Belmadi a, par ailleurs, adressé ses condoléances à la famille de deux sœurs décédées, après avoir été infectées par le virus, souhaitant une prompte guérisson aux autres malades affectés par celui ci.