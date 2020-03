Coronavirus: suspension des dessertes de et vers cinq pays arabes à compter de mardi

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux publics et des Transports de suspendre temporairement les dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de cinq pays arabes à partir de mardi, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre.

"En application des directives de M. le Président de la République à l’effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux publics et des Transports en vue de procéder à la suspension temporaire des dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de Tunis (Tunisie), Le Caire (Egypte), Dubaï (EAU), Doha (Qatar) et Amman (Jordanie) et ce, à partir du 17 mars 2020", précise le communiqué.

"Cette suspension exceptionnelle, recommandée par les autorités sanitaires nationales, sera accompagnée d'un dispositif de rapatriement de nos citoyens voyageant actuellement dans les pays concernés selon les conditions et modalités qui seront fixées par les compagnies aériennes de transport", ajoute la même source. APS