Accidents de la route:25 morts en une semaine

Vingt cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 1.175 autres ont été blessées dans 1.019 accidents de la route survenus du 8 au 14 mars à travers le territoire national, selon un bilan établi de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El Bayadh avec le décès de 5 personnes et 12 autres blessées, prises en charge par les secours de la protection civile et évacuées vers les structures hospitalières, suite à 11 accidents de la route.

Concernant les secours à personnes 14.349 interventions ont été effectuées ayant permis la prise en charge de 14.145 personnes blessées et malades, traitées et évacuées vers les structures sanitaires.

Les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 22.801 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses.

En outre, les éléments de la protection civile ont effectué 1.209 interventions pour procéder à l'extinction de 801 incendies urbains, industriels et autres, a relevé la protection civile, ajoutant que 5.421 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4.778 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.