Coronavirus : fermeture de trois marchés journaliers à Blida

Les services de la wilaya de Blida ont décidé la fermeture de trois marchés journaliers, pour mettre un frein à la propagation du coronavirus, selon l’annonce faite par le directeur du commerce, Djamel Abad.

"Une décision a été émise en vue de la fermeture de trois marchés, enregistrant quotidiennement une forte affluence de citoyens, soit les marchés Kessab, placette Ensara et placette Aàrabe", a indiqué M. Abad, signalant son inscription au titre des mesures "visant à mettre un frein à la propagation du Covid-19 et à la sauvegarde de la santé des citoyens".

La direction du commerce de Blida a rendu public un communiqué dans lequel les boulangeries, restaurants, fast-food et cafés sont interdits d’utiliser des tables et chaises usuelles, tout en recommandant l’utilisation d’assiettes, cuillères et verres à usage unique.

Le même document insiste sur l’impératif de l’adoption de mesures d’hygiène préventives, telles que le port de la bavette et des gants, et la disponibilité du gel hydro-alcoolique pour les clients, outre la réalisation d’examens médicaux pour les employés.