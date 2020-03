La Chine partage son expérience contre le coronavirus avec le monde

Un site web dédié à l’expérience chinoise dans sa lutte contre le COVID-19 a été lancé par China daily aujourd’hui à pékin.

L’objectif est de partager le maximum d’informations fiables et surtout l’expérience de la Chine dans son combat contre cette maladie très contagieuse qui s’est propagée dans plusieurs pays dans monde et qui a couté la vie à 7426 et touché 179426 personnes.

Avec le slogan « vaincre COVID-19, à la chinoise », sur le lien (https://covid-19.chinadaily.com.cn), le sous-site comprend sept rubriques. Dans "Dernières découvertes", les lecteurs peuvent obtenir des informations mis à jour sur la R&D pour les vaccins et les médicaments, ainsi que des informations sur la recherche scientifique, sur les tests, la prévention et le traitement du COVID-19. Dans la rubrique "Q&A", des experts répondent aux questions en relation avec l'épidémie, et dans la rubrique "Facts", on éclaire l’opinion et fait face aux rumeurs.

Plusieurs vidéos sont mises en ligne, elles contiennent des conseils sur la santé pour prévenir contre le virus avec des informations sur la médecine traditionnelle chinoise qui été utilisée comme moyen de traitement des patients.

Les lecteurs peuvent également, accéder à toutes les informations autour de la maladie en demandant au robot IA (intelligence artificielle), qui répondra à toutes les questions instantanément et automatiquement.

Le contenu du sous-site est en association avec quatre autorités chinoises qui sont : la Commission nationale de la santé, le ministère des Sciences et de la Technologie et le Bureau d'information du Conseil d'État.