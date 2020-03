La FIFA prend acte du report de l'Euro et ne fixe pas de date pour la Coupe du monde des clubs

La FIFA a entériné mercredi le report à 2021 de l'Euro de football et de la Copa America, programmés à l'origine en 2020 mais décalés en raison de la crise du coronavirus, et "décidera plus tard" des dates de la Coupe du monde des Clubs prévue initialement en 2021.

Réunis en conférence téléphonique autour du président de l'instance Gianni Infantino, les présidents des six confédérations continentales ont donc formellement entériné des décisions prises mardi par l'UEFA et par la Confédération sud-américaine (Conmebol).

Le bureau du Conseil de la FIFA a validé "les nouvelles dates de la Copa America et de l'Euro", qui se disputeront du 11 juin au 11 juillet 2021, a indiqué la FIFA dans un communiqué.

La Fifa a également décidé que la programmation de la nouvelle Coupe du monde des Clubs, initialement prévue en juin/juillet 2021 en Chine, serait "décidée plus tard".

"Cette situation exceptionnelle requiert des mesures et des décisions exceptionnelles", a déclaré M. Infantino, cité dans le communiqué.

Mardi, la FIFA avait indiqué que trois options se présentaient pour ce nouveau tournoi à 24 équipes, en 2021, 2022 (année du Mondial au Qatar, ndlr) ou 2023.

Mais mardi soir, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, avait expliqué que selon lui, l'épreuve "ne (pouvait) avoir lieu en 2021".

La FIFA a également décidé de créer un groupe de travail réunissant la FIFA et les confédérations pour travailler sur les conséquences de la crise du coronavirus concernant le calendrier international et les transferts de joueurs, pour examiner "des amendements au règlement ou des dispenses temporaires".

La création d'un "potentiel fonds de soutien" au football mondial sera également étudiée mais la FIFA, assise sur des réserves d'environ 1,5 milliard de dollars (1,4 md EUR), n'a pas précisé le montant de ce fonds.

Enfin, l'instance a confirmé un don de 10 M USD (9,2 M EUR) à un fonds de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre le coronavirus. APS