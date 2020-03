Coronavirus: 10 nouveaux cas confirmés et huitième décès en Algérie

Dix (10) nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux (02) décès, ont été enregistrés, jeudi en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 82 et les décès à huit (08), indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué.

"Le ministère de la Santé a notifié ce jour, jeudi 19 mars 2020, dix (10) nouveaux cas confirmés du virus corona (Covid-19), dont deux (02) nouveaux décès, pour atteindre un total de quatre-vingt-deux (82) cas confirmés dont huit (08 ) décès", a précisé le communiqué.

Le ministère de la Santé a souligné que le dispositif de veille et d'alerte mis en place "demeure en vigueur et que la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau", rappelant le "strict respect" des mesures préventives décidées.

A savoir, "se laver les mains à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser immédiatement après l'utilisation et se laver les mains".