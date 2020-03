Coronavirus en Iran : un mort chaque 10 minutes et 50 nouveaux infectés chaque heure

Une personne meurt toutes les 10 minutes en Iran des suites du nouveau coronavirus, et 50 personnes sont infectées chaque heure, a déploré jeudi, le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé et de l'Education médicale, Kianouch Jahanpour.

"Selon les dernières données, près de 50 personnes en Iran sont infectées par le Covid-19 toutes les heures, et une personne perd la vie toutes les 10 minutes des suites de la maladie mortelle", a révélé M. Kianouch Jahanpour sur son compte Twitter, relayé par l’agence de presse, IRNA.

"Compte tenu de ces informations (alarmantes), prenez une décision consciente concernant les voyages, la circulation, les transports et les visites", a-t-il martelé.

Quelque 147 de nouveaux morts du coronavirus ont été recensés depuis le dernier décompte annoncé mercredi après-midi en Iran, portant à 1.135 le nombre de décès liés au virus dans le pays.

Plus, 17.361 personnes sont contaminées, dont 5.710 guéries, a annoncé le vice-ministre iranien de la Santé, Ali-Reza Raïssi.

L’Iran est le troisième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, mais selon Téhéran, les sanctions américaines pèsent sur sa capacité à importer du matériel médical.