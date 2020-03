COVID-19 : une entreprise privée prête à offrir l’oxygène gracieusement aux hôpitaux

Une entreprise nationale privée activant dans le domaine de la production de gaz industriel à Ouargla a décidé d'offrir de l’oxygène gracieusement aux hôpitaux publics, dans le cadre des efforts pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), a-t-on appris jeudi après des responsables de l’entreprise.

"La direction générale de Calgaz Algérie exprime sa disposition à offrir gracieusement des quantités d’oxygène médical aux hôpitaux publics pour répondre à leurs besoins éventuels en cette matière nécessaire dans la prise en charge des malades atteints du virus", a affirmé le directeur de l’unité d’Ouargla de cette entreprise, Nadjib Khedim.

A travers cette action de solidarité envers les hôpitaux, l’entreprise réitère son engagement aux côtés du secteur de la santé et son accompagnement dans ses nobles missions envers la société algérienne, a-t-il souligné.

Implantée dans la commune de Rouissat sur la RN-49, l’unité en question dispose d’une capacité journalière de production estimée à 250 m3 d’oxygène et 400 m3 d’azote liquéfié, utilisés dans plusieurs secteurs d’activités, notamment l’industrie et la santé, a fait savoir M.Khedim

Calgaz Algérie, qui vient de consolider la filière des gaz industriels, largement dominée en Algérie par la compagnie nationale Linde Gas Algérie (LGA), est une nouvelle entreprise algérienne filiale du groupe K3A qui assure à travers ses deux unités implantées à Ouargla et Laghouat, la production, la commercialisation et la distribution des gaz de l’air sur tout le territoire national et s’emploie également au titre de sa politique de développement à s’orienter vers l’exportation, selon le même responsable.