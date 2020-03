Sport : la flamme olympique transmise aux organisateurs des JO-2020

La flamme olympique a été transmise, jeudi, par la Grèce aux organisateurs des Jeux olympiques (JO-2020) de Tokyo lors d’une cérémonie au stade panathénaïque d'Athènes, marquée par l'absence de spectateurs à cause du risque de propagation du coronavirus.

Le champion olympique de gymnastique, le Grec Lefteris Petrounias, a couru avec la flamme dans le stade où sa compatriote Katerina Stefanidi, championne olympique de saut à la perche, a allumé un chaudron, conformément à la tradition.

La flamme a été ensuite solennellement transmise à la représentante de Tokyo-2020, Naoko Imoto, nageuse aux Jeux d'Atlanta en 1996 et représentante de l'Unicef.

Vendredi dernier, le relais de la flamme, allumée sans spectateurs la veille sur le site antique d'Olympie, a été interrompu en pleine course à cause des risques de propagation du coronavirus qui a fait un sixième mort jeudi et 418 cas en Grèce, selon l'Agence de presse athénienne et macédonienne (ANA-MPA).

La pandémie mondiale de coronavirus, qui a infecté plus de 200.000 personnes à travers le monde et en a tué plus de 8.000, a provoqué ces derniers jours une cascade de suspension ou d'annulation d'événements sportifs majeurs et relancé les interrogations sur l'opportunité de maintenir les JO-2020. APS