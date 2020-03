Coronavirus : désignation d’une pharmacie d’officine par commune pour la distribution des fournitures médicales au secteur privé

Le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmad a donné, jeudi, des instructions pour la désignation d’une pharmacie d’officine au niveau de chaque commune pour la distribution des fournitures médicales au secteur privé, à savoir: médecins et pharmaciens privés.

Dans une déclaration à la télévision publique, le ministre délégué a précisé que "des mesures d’urgence ont été prises pour la désignation d’une pharmacie d’officine au niveau de chaque commune pour la distribution des fournitures médicales au secteur privé".

Il s’agit des masques, du gel hydro-alcoolique et des gants, et ce pour éviter la spéculation et le détournement des fournitures médicales.

Pour sa part, le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO), Messaoud Belambri a fait savoir que le groupe Saïdal, les laboratoires El Kendi et Biopharm ont été désignés pour produire du gel hydro-alcoolique de façon à "mettre un terme à la spéculation".

Tous les acteurs sur le terrain "veillent à assurer des fournitures médicales de bonne qualité et poursuivent leurs efforts en collaboration avec le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière pour prémunir le citoyen contre le coronavirus".

Dans ce cadre, il a été procédé à la désignation des cliniques privées qui resteront ouvertes et celles qui seront fermées pour éviter la propagation du virus.