Coronavirus: L'ARAV invite les médias à adapter leurs programmes aux exigences du "grave moment"

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a invité, jeudi dans un communiqué, l'ensemble des médias nationaux, "singulièrement" les médias audiovisuels, à "adapter" leurs programmes aux exigences du "grave moment" que vit l'Algérie avec la propagation du coronavirus (Covid-19).

"Nous sommes persuadés que tous nos médias nationaux, singulièrement les médias audiovisuels, sauront adapter leurs programmes aux exigences du grave moment que vit notre pays", a souligné l'ARAV.

A cet effet, il revient aux médias "notamment de converger leur programme vers la prise de conscience par chacun et par tous de la gravité de la situation et de la vigilance qu'elle implique sans pour autant céder à la panique et la psychose, facteurs dommageables pour la réussite de actions entreprises", précise le communiqué.

L'ARAV a rappelé, dans le même cadre, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "a, dans son dernier discours à la nation, déterminé le niveau élevé de gravité de la pandémie, désormais entendue comme question de sécurité mondiale".

"Il s'agit dès lors de mener résolument une campagne vigoureuse de sensibilisation citoyenne, appelant à la stricte observation des mesures émises à cet effet par le gouvernement dont l'efficacité reste tributaire de l'unité, de la solidarité et du sens du civisme", ajoute la même source, relevant que "face à cette exigence qui découle de l'intérêt supérieur de la nation, toute autre considération, de quelque nature qu'elle soit, doit s'effacer".

L'ARAV a indiqué, par ailleurs, que dans le cadre du plan de reprise de ses activités ordonnée par le président de la République, qu'elle avait programmé l'organisation d'une rencontre débat autour du thème "Les programmes audiovisuels et les exigences du moins de Ramadan".

Cette rencontre, qui était prévue pour le 19 mars 2020 avec la participation des chaînes éditrices de programmes télé et radio (publiques et privées), les représentants des différentes institutions nationales directement concernés (Haut conseil islamique, communication, santé publique, commerce, culture ) ainsi que des universitaires chercheurs, avait à débattre d'un thème principal articulé autour de trois axes à savoir la violence, la santé, la publicité.

Mais l'autorité "devait déborder par ailleurs sur la question plus large du rôle de la régulation en temps de crise, un sujet que nous projetons de soumettre à un débat plus large à la faveur d'un prochain colloque international", explique-t-elle.

"Mais la grave crise sanitaire de portée mondiale qui impacte notre pays, nous impose de différer ce débat, pourtant d'une actualité brulante, les impératives et incontournables mesures préventives prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 interdisant entre autres, tout rassemblement", a ajouté l'ARAV dans son communiqué.