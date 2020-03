Coronavirus : l’Etat a pris "toutes les précautions nécessaires" en cas d’évolution de l’épidémie

L’Etat a pris "toutes les précautions nécessaires" en cas d’évolution de l’épidémie du Coronavirus en Algérie, a affirmé jeudi soir à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

"L’Etat a pris toutes les précautions nécessaires pour faire face à une évolution de l’épidémie du Coronavirus en Algérie et la riposte sera graduelle en fonction de celle-ci. Nous allons mettre à notre profit l’expérience des autres pays dans leur gestion de cette pandémie mondiale", a déclaré le ministre lors d’un plateau de l’Etablissement publique de Télévision (EPTV), consacré au coronavirus.

Une émission à laquelle ont pris part d’autres responsables et acteurs du secteur de la santé, dont le Directeur général de la Prévention au ministère, Djamel Fourar, le Directeur de l’Institut Pasteur d’Alger, Fawzi Derrar, le Pr Smail Mesbah, spécialiste en infectiologie à l’EHS d’El-Kettar.

Le Pr Benbouzid a assuré, à cette occasion, qu’"avec 90 cas confirmés à ce jour (jeudi, ndlr) l’Algérie a pris des mesures qui n’ont pas été préconisées, au même stade de la pandémie, par les pays européens", soutenant que les "dispositions nécessaires ont été réfléchies avant même l’évolution actuelle de l’épidémie", tout en rassurant la population quant à "la mobilisation de tout le personnel médical soignant".

"En cas d’aggravation de celle-ci jusqu’à atteindre le niveau 3, nous avons prévu des plans A, B et C, en mettant en place une plate-forme d’informations pour nous y préparer", a-t-il ajouté, précisant la dotation des établissements hospitaliers en lits "qui peuvent être destinés à la réanimation si nécessaire", en plus de ceux existant dans ce service ainsi que l’existence de plus de 5.000 respirateurs artificiels.

Ceci, en plus du concours du secteur privé, a poursuivi le ministre avant de rappeler les mesures énoncées, quelques heures plus tôt, par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer la propagation du Covid-19. La "plus importante" étant, selon lui, celle consistant en la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire.

Interpellé au sujet de la disponibilité des bavettes de protection, fortement sollicitées, il a affirmé que les hôpitaux en disposent en "centaines de milliers", mais que leur usage est "rationnel" en prévision d’une éventuelle courbe ascendante de l’épidémie, faisant savoir que d’autres quantités sont également en phase d’importation.

Tout en insistant sur l’importance pour les citoyens de "se discipliner" face à cette épidémie, en respectant les consignes édictées par les pouvoirs publics pour l’endiguer, le Pr Benbouzid a recommandé à ces derniers d’"éviter" les rassemblements, propices à la transmission du virus.

"Il faut que la population prenne conscience de cela", a-t-il mis en garde, avant de convier les citoyens à méditer le "scénario européen" ainsi que la riposte de la Chine ayant permis de maîtriser la crise sanitaire mondiale ayant pris naissance sur son sol, avant d’atteindre des dizaines d’autres Etats.