Le TNA met en ligne ces spectacles

Un programme de diffusion sur Internet de pièces de théâtre et de spectacles pour enfants en format vidéo est prévu pour le public à partir du 22 mars, annonce jeudi la direction du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna) sur sa page Facebook.

Le TNA annonce un programme de diffusion des dernières productions sur sa chaîne Youtube à raison de deux séances par jour jusqu’au 3 avril dans le cadre des mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le théâtre avait fermé ces portes le 11 mars après la suspension des activités et manifestations culturelles en Algérie pour luter contre cette pandémie.

Entre autres pièces de théâtre au programme "Gps" mise en scène par Mohamed Cherchal, "Le moineau" de Kamel Laïche, ou encore la production à grand succès "Torchaka" de Ahmed Rezzak.

Une sélection de pièces de théâtre pour enfant et de spectacles de contes est également au programme de ces séances vidéo prévues chaque jour à 10H30.

Le TNA a également mis en place un forum virtuel de discussion et de débat sur sa page Facebook où praticiens, critiques et chercheurs continuent à échanger et débattre autour de thématiques prédéfinies.

Tous les détails de ces nouvelles activités sur Internet sont disponibles sur la page Facebook et le site du TNA.

Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula (TRO) a lui aussi annoncé la mise en ligne de ses activités dont plusieurs pièces de théâtre et une exposition de photographies dédiées au parcours du dramaturge Abdelkader Alloula.

Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.