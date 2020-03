Coronavirus : Le Croissant rouge procède à la désinfection des structures de la Radio algérienne

Munis de tenues protectrices, de leur matériel désinfectant et des posters explicatifs, des agents du Croissant rouge algérien (CRA) ont procédé vendredi à la désinfection des locaux de la Radio algérienne et toutes les allées de l’établissement menant de et vers les différentes structures et les espaces environnants.

A titre pédagogique et de sensibilisation, les éléments du CRA ont apporté des affiches et des dépliants qu’ils ont placardés à chaque entrée et sorties dans plusieurs niveaux de la structure et assuré des séances conseils avec les personnels des différentes services travaillant ce vendredi.

L’opération de l’asepsie contre le Covid-19 a commencé tôt le matin en compagnie du directeur de l’hygiène et sécurité de la Radio nationale. L’équipe de désinfection - répartie en plusieurs sous groupes – a ratissé large en débutant depuis l’entrée principale de la construction des lieux avant d’atteindre progressivement toutes les rédactions, les studios, les bureaux, les services techniques et les halls de chaque niveau ainsi que le club culturel Aissa Messaoudi en passant par le bloc administratif (Comedor) et le restaurant.