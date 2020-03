Covid-19: Le Président Tebboune rend hommage aux Blidéens pour leur patience face au confinement

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage, mercredi, aux Blidéens pour leur patience face au confinement imposé dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, affirmant que l'Algérie "vaincra cette pandémie, pour peu que tout un chacun se conforme aux mesures de prévention".

"Il me tient à cœur de rendre hommage aux Blidéens pour leur patience face au confinement imposé dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Il ne s'agit point d'un châtiment, loin de là. Blida, joyau de l'Algérie, doit être bien protégée. Allah vous rétribuera pour votre patience et l'Etat est avec vous et avec toutes les autres régions", a écrit le Président Tebboune.

"Unis, nous vaincrons le Covid-19. Nous devons tous se conformer aux mesures de prévention. Puisse Allah préserver tous les Algériens et guérir l'Algérie", a ajouté le Président de la République.

تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة. البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب. إن الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة. سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول،فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر . — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 25, 2020

APS