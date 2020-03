Le Président Tebboune salue les efforts des corps médical et paramédical visant à endiguer le Coronavirus

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et à l'ensemble du corps médical et des professionnels du secteur de la santé, dans lequel il a exprimé sa fierté et satisfaction des "efforts louables" déployés en vue d'endiguer la propagation du nouveau Coronavirus (COVID-19).

En voici la traduction APS: "Au Professeur Abderrahmane Benbouzid, Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Je vous adresse ce message, à vous et aux cadres et directions de wilayas relevant de votre ministère, à l'ensemble du corps médical et agents de santé, chacun dans son poste, tant dans le secteur public que privé, ainsi qu'à la corporation des pharmaciens et aux laboratoires médicaux, dans les villes et villages dans les quatre coins de notre chère Patrie Notre pays fait face à l'épreuve d'une pandémie, nouvelle pour l'humanité, non identifiée et à la propagation rapide, laquelle a intrigué l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et accablé les capacités scientifiques et technologiques des pays les plus développés au monde, qui demeurent impuissantes et incapables d'endiguer la propagation d'une pandémie qui n'a épargné aucune région dans le monde.

Ce qui se déroule sous nos yeux, aujourd'hui, présage la fin d'une étape civilisationnelle dans la vie de l'homme qui amorcera, certainement, une nouvelle étape, caractérisée par une situation géopolitique radicalement différente de celle prévalant avant l'apparition du Covid-19.

Notre religion et notre foi inébranlable nous font voir le côté positif de toute décision divine, n'est-il pas dit dans le Coran qu:'"Il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle vous est un bien", cette épreuve ne peut que renforcer notre foi, étant convaincus que la volonté divine peut à tout moment faire basculer le monde pour le changer en bien ou en mal.

L’être humain enclin à la tyrannie et à la mégalomanie, demeure un être vulnérable devant la volonté divine "quand un malheur le frappe, il est abattu et quand un bien l’atteint, il n’en est que plus avare".

Il s’agit d’une vérité divine éternelle et immuable, mais l’être humain est tenu de préserver sa vie car étant le vicaire d'Allah sur terre.

Partant de ce principe, je m’adresse à vous Monsieur le ministre, et je m’adresse, à travers vous, aux cadres de votre ministère à Alger et dans toutes les wilayas, ainsi qu’au corps médical dans toute sa composante et agents de santé, sans exclusive, pour vous dire à tout un chacun que je suis, avec fierté, vos efforts valeureux et louables pour faire face à la pandémie.

Je dois vous avouer que souvent j'ai souhaité pouvoir être, personnellement, parmi vous sur le terrain aux côtés du spécialiste, du médecin, du résident, du médecin de garde, voire de l’infirmier et de l’infirmière au service des urgences, dans les laboratoires, des hôpitaux et des cliniques, ou encore avec le chauffeur de l’ambulance et tous les agents de santé et ses administrateurs, mobilisés jour et nuit.

Vous êtes sur le terrain, voire sur le champs d’honneur, des moudjahidine mobilisés pour sauver la vie des citoyens, à propos desquels Allah a dit que quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie de toute l'humanité, mais aussi pour soulager les personnes touchées par cette épidémie et rassurer leurs familles.

Conscient de votre humanisme, je demeure convaincu que la plus difficile des situations est celle ou vous vous retrouvez désemparés face à une situation où vous tentez de sauver une vie humaine alors que Dieu Tout Puissant a décidé de la rappeler auprès de Lui.

Vous êtes mes frères et sœurs, mes filles et fils, source de fierté pour nous tous car vous combattez avec des moyens, parfois insuffisants, vous continuez à mener une guerre acharnée, armés d'une volonté de fer illimitée face à cette pandémie mortelle et virulente, qui n'est visible qu'à travers ses conséquences néfastes, une pandémie qui va inéluctablement disparaître avec l’aide d’Allah, mais quand est-ce? Seul Dieu le sait, pour quel prix ? Seul Dieu le sait aussi.

Face aux délais serrés qu'on ne peut maitriser et pour ne pas payer un lourd tribut à cette pandémie, à un prix qu'on ne peut prévoir, je vous invite à redoubler d’efforts et à maintenir haut la mobilisation du secteur de la santé et soyez confiants que le peuple croit en vous et vous soutient et que je suis à vos côtés à chaque instant.

Je ne fais aucune distinction entre vous, sauf par votre dévouement au service du pays, votre résilience, votre patience et vos sacrifices en vue d’accélérer l’endiguement de cette pandémie.

Je voudrais rendre un vibrant hommage à ces braves qui mettent leurs vies et celles de leurs familles en danger à chaque instant et chaque heure pour procurer de la joie aux autres.

Notre vaillant peuple retiendra vos hauts-faits de même qu’il garde en mémoire les épopées des vaillants chouhada de la guerre de libération.

Vive l’Algérie libre, forte de vaillants enfants de votre trempe.

Vous êtes les meilleurs successeurs à vos valeureux aïeux.

Que Dieu soit avec vous, en ce mois béni de Chaabane et vous accorde longue vie pour accueillir le mois sacré de Ramadhan, rassurés, sereins et victorieux face à cette pandémie.