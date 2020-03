Coronavirus : le laboratoire régional de référence de Ouargla est opérationnel

Le laboratoire régional de référence pour les tests de dépistage épidémiologique est opérationnel à Ouargla.

Doté d’équipements sophistiqués, le laboratoire pourra assurer quotidiennement quelque 210 analyses pour le dépistage de cas suspects du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le Professeur Idir Bitam, représentant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui a piloté l’opération et une session de formation aux spécialistes devant l’encadrer.

La formation, lancée dans le courant de la semaine dernière et qui est à son ultime phase, a concerné sept (7) biologistes et spécialistes, a-t-il précisé, en signalant qu’ont été également associés des praticiens d’un laboratoire d’analyses privé de Ouargla, en application des instructions du Président de la République et du ministère de tutelle appelant à la mobilisation des laboratoires privés pour accompagner les efforts des établissements hospitaliers dans la prise en charge des malades.

Implanté au niveau de l’établissement public hospitalier "EPH-Mohamed Boudiaf", l’ouverture de ce laboratoire entre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer la lutte épidémiologique et à préserver la santé publique, a affirmé, pour sa part, le directeur de la santé et de la Population, Fadel Moussadek.

A vocation régionale, la structure couvre les wilayas d’Ouargla, Biskra, Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued et Tamanrasset, a-t-il signalé.