Chine: un rover lunaire parcourt plus de 424 mètres sur la face cachée de la Lune

Un rover lunaire chinois Yutu-2, appelé aussi Lapin de jade-2, a parcouru 424,455 mètres sur la face cachée de la Lune pour mener une exploration scientifique, ont rapporté mercredi des médias.

L'atterrisseur et le rover de la sonde Chang'e-4 ont achevé les tâches de leur 16e jour lunaire, et sont passés en mode veille pour la nuit lunaire en raison du manque d'énergie solaire, selon le Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine.

La sonde chinoise Chang'e-4, lancée le 8 décembre 2018, a réalisé le premier atterrissage en douceur dans le cratère Von Karman du bassin Pôle Sud-Aitken sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 2019.

Le rover Yutu-2 a fonctionné beaucoup plus longtemps que les trois mois de sa durée de vie pour laquelle il avait été conçu.

Il est ainsi devenu le rover lunaire ayant la plus longue activité sur la Lune.