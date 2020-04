Coronavirus: une caravane de solidarité arrive à Blida

Les services de la wilaya de Blida, qui est soumise depuis une semaine à un confinement total en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ont réceptionné, ce mardi, une caravane de solidarité.

Initiée par le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, en guise de solidarité, la caravane est constituée de 21 camions de produits alimentaires et agricoles destinés aux Blidéens, qui vivent une situation sanitaire difficile.

Selon le représentant du ministère de l’Agriculture, Mohamed Missoum, "Il s’agit d’un don de solidarité constitué de 21 camions chargés de 1.200 quanto de pomme de terre,10 quanto de poulet, et 4.300 plateaux d’œufs, outre d’importantes quantités de lait", a-t-il indiqué.

Ajoutant que ces aides sont destinées à être distribuées, en coordination avec les autorités locales et les comités de quartiers, au profit des citoyens ; notamment ceux qui trouvent des difficultés à procurer certains produits alimentaires de première nécessité, à cause des pratiques de spéculation de quelques commerçants mal attentionnés, et profit d’autres citoyens rencontrant des difficultés à gagner leur pain quotidien. Missoum a assuré que "Ces aides seront distribuées, de nuit, et en toute transparence. "

Elles seront acheminées à leurs bénéficiaires dans le secret total, en application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, émises lors de sa visite dans la wilaya qui préconise le secret dans la distribution des aides aux citoyens, afin de préserver leur dignité, "qui est leur bien le plus précieux", avait-il souligné.

Pour sa part, le wali de Blida, Kamel Nouicer, a indiqué que cette caravane n’est qu’un "aperçu des multiples aides qui arrivent quotidiennement à Blida, à partir des différentes wilayas du pays". Il a signalé également que ces aides vont être acheminées vers le dépôt principal de la wilaya, qui se charge de leur distribution aux communes, suivant les demandes exprimées par les comités locaux, a-t-il expliqué.

À ce titre, Nouicer a informé que toutes les quantités de lait arrivées dans la wilaya "sont destinées aux habitants des zones d’ombre et des régions reculées, ne disposant pas de distributeurs de lait, et où les déplacements sont quasi impossibles à cause du confinement total imposé à la wilaya, qui compte le plus grand nombre de cas d’infection par le Covid-19".