Tunisie : trois cellules terroristes démantelées dans le centre-ouest du pays

La Garde nationale tunisienne a annoncé, jeudi, que son service antiterroriste avait détecté et démantelé trois cellules d'appui et de soutien à des groupes terroristes opérant à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Son porte-parole, le colonel Houcemeddine Jbabli, a précisé dans un communiqué que la première cellule était composée de trois membres, "chargés de l'approvisionnement en denrées alimentaires, de la nourriture et des vêtements, ainsi que des matières premières pour fabriquer des explosifs, au profit d'éléments terroristes retranchés dans les hauteurs de la province de Kasserine" dans le centre-ouest du pays.

Il a ajouté qu'au cours des interrogatoires, les membres de cette cellule ont avoué avoir surveillé des patrouilles sécuritaires et militaires dans cette province à la demande des éléments terroristes en échange d'avantages financiers.

Pour ce qui est de la deuxième cellule, le porte-parole a indiqué que la Garde nationale avait intercepté un complice des terroristes ayant tenté de leur fournir des habits et des uniformes en plus d'une quantité importante d'ammonitrate, un élément utilisé dans la fabrication d'explosifs.

Quant à la troisième cellule, elle était "spécialisée dans le transfert d'éléments terroristes, qui existaient auparavant dans les zones de conflit armé, vers d'autres pays de la zone euro en fournissant de faux documents de voyage et des cartes de séjour falsifiées".

Elle a été démantelée dans le cadre d'une opération préventive de renseignement ayant nécessité une coordination avec l'un des pays voisins de la Tunisie", a dit le colonel Jbabli, précisant que le chef de cette cellule est de nationalité tunisienne.

Selon lui, des unités spéciales de ce pays voisin ont pu l'arrêter et saisir un certain nombre de faux documents.

L'homme a reconnu avoir participé aux combats en Syrie dans les rangs de l'organisation autoproclamée "Etat islamique" (Daech/EI), ainsi que "son activité dans le domaine de la falsification de documents de voyage avec ses complices répartis dans deux pays européens".

APS