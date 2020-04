Vision Chine appelle à l'unité dans la lutte contre le coronavirus

La communauté internationale doit consolider ses efforts et mettre à côté leurs différences afin de lutter conjointement contre la nouvelle pandémie de coronavirus - un ennemi commun à l'humanité tout entière, ont déclaré des intervenants lors de la dernière édition de Vision China.

Organisé conjointement par le China Daily et l'Université Tsinghua, l'événement "Combattre le COVID-19: nous sommes tous ensemble" a été diffusé en ligne à au monde entier mardi passé.

Il a réuni des experts et des universitaires de renommés, parmi eux un représentant de l'OMS et des citoyens ordinaires qui vivent à Wuhan, la ville la plus touchée en Chine. Ils ont partagé leurs points de vue et leurs expériences dans leur lutte contre la maladie.

Présidente du Conseil de l'Université de Tsinghua, Chen Xu, a déclaré que la protection de la santé publique est un défi commun auquel sont confrontés tous les pays, et COVID-19 est l'ennemi commun de toute l'humanité ". Selon lui, "la solidarité et la coopération sont les armes les plus puissantes pour combattre le virus et la seule ligne de conduite efficace".

Dans son intervention, l’éditeur et rédacteur en chef du China Daily, Zhou Shuchun, a déclaré que le monde entier doit se battre maintenant contre un ennemi commun - COVID-19.

Le président Xi Jinping a déclaré depuis le début de l'épidémie que la Chine défend le concept d'une seule communauté et un seul destin commun à toute l'humanité, il a appelé les nations à s'unir pour construire une communauté de santé commune.

"La prolifération rapide du virus a mis toutes les personnes dans le même bateau", a indiqué Zhou. "C’est le moment de l'unité et la solidarité. C’est aussi le moment pour la raison et la responsabilité."

Il a ajouté que les sacrifices consentis par le peuple chinois ont servi à endiguer la transmission du virus, donnant au reste du monde un temps précieux pour se préparer à la crise imminente. Tout comme la communauté internationale s'est mobilisée pour aider la Chine, le pays a rapidement prêté main-forte à d'autres pays pour partager à la fois les connaissances et l'aide matérielle, a-t-il souligné.

"Dans le domaine de la recherche scientifique pour lutter contre le coronavirus, l’université Tsinghua a réalisé des percées dans la recherche sur les anticorps et les vaccins, et a fourni un accès ouvert aux ressources et aux plateformes ", selon Chen.

Bruce Aylward, conseiller principal auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, s'est dit impressionné par les efforts de la Chine dans la lutte contre l'épidémie après sa dernière visite en février.

"Le sens de la responsabilité sociale des citoyens est ancré dans la culture chinoise" , a-t-il dit. De plus, les réponses de la Chine en matière de diagnostic rapide, d'isolement et de traitement ont effectivement contribué à contenir l'épidémie.

He Yafei, un ancien diplomate chevronné, a déclaré que les réponses du monde à la pandémie ont été "très fragmentées" et a appelé à plus de solidarité et d'unité. " Il n'y a pas d'actions coordonnées et concertées pour montrer que nous sommes dans le même bateau", a-t-il déclaré. Parlant de l'assistance de la Chine à la communauté internationale, il a déclaré que le pays endossait une responsabilité en mesure à son statut mondial.

Il a rassuré que la Chine continuerait à fournir une assistance aux pays qui sont dans le besoin selon ses propres capacités, et que "d'autres pays, en particulier les États-Unis, devraient faire la même chose".