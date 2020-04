Coronavirus : la LFP fait don de 10 millions de dinars

La Ligue de football professionnel (LFP) a fait don de 10 millions de dinars, au profit du compte spécial d'aide avec le peuple algérien, ouvert par la Fédération algérienne (FAF) dans le cadre de l'élan de solidarité lancé contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué l'instance dirigeante de la compétition jeudi soir sur son compte officiel.

"Le bureau exécutif de la LFP a examiné le montant de la contribution financière, et il a décidé de fixer la somme de 10 millions de dinars qui sera versée dans le compte spécial que vient d’ouvrir la FAF. Les membres du BF ont saisi cette occasion pour s’incliner devant la mémoire des personnes décédées consécutivement au coronavirus et présenter à leur famille leurs condoléances les plus attristées. Ils souhaitent un prompt rétablissement aux convalescents et saluent le courage et le dévouement du personnel médical dans la guerre qu’ils mènent frontalement contre cet ennemi invisible", a indiqué la LFP dans un communiqué.

La décision a été prise par la LFP mercredi, lors de la réunion ordinaire du Bureau exécutif, qui s'est déroulée sous la présidence d'Abdelkrim Medouar, via visio-conférence, "conformément aux directives des autorités du pays qui proscrivent le regroupement de personnes afin de lutter contre la propagation du Covid-19".

Une réunion qui est intervenue après celle du BF de la FAF, consacrée aux actions de solidarité en faveur des familles atteintes par cette épidémie, au cours de laquelle l'instance fédérale a décidé d'ouvrir un compte spécial de solidarité.

"A l'heure actuelle, nous nous interdisons de parler de football. Comme je l'ai déclaré récemment que c’est inapproprié de d'évoquer un sujet pareille dans ces moments dramatiques. Nous nous en tenons aux directives des pouvoirs publics qui ont annoncé la prolongation du délai de la suspension des manifestations", a indiqué Medouar au cours de cette réunion de la LFP, cité par la même source.

"La LFP examine de plus prêt et quotidiennement l'évolution de la situation et agira au moment opportun en optant pour le meilleur scénario qui aura fait l’objet d’une étude minutieuse et concertée en coordination avec la FAF", souligne l'instance.

Par ailleurs, la président de la LFP "a réfuté toutes les rumeurs et déclarations colportées çà et là sur des projets prêtés à la LFP", tout en annonçant que Farouk Belguidoum a été désigné au poste de vice-président de la LFP, lui qui est également le porte-parole de la Ligue.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé mercredi sa décision de prolonger la suspension, jusqu'au 19 avril, de toutes les manifestations sportives, dans le cadre des mesures de prévention face au Covid-19.

APS