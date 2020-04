Tipasa: résultats "encourageants" pour le protocole "chloroquine"

Le protocole thérapeutique "chloroquine" a donné des résultats "encourageants" sur des malades atteints du nouveau coronavirus, traités au niveau de l’hôpital "Abdelkader Tigezrait" de Tipasa, a-t-on appris, samedi, auprès de sources médicales.

Les malades soumis actuellement à ce protocole thérapeutique (Chloroquine), au niveau de l’EPH "Abdelkader Tigezrait", établissement référentiel pour la prise en charge des cas de Covid-19, ont réagi positivement au traitement, et c’est "très encourageant", a-t-on assuré de même source.

Une amélioration de l’état de santé de certains malades traités à la Chloroquine, dont la "baisse de la température ( fièvre), moins de difficulté à la respiration, et une toux moins sévère" a été constatée, suite à l’application de ce protocole thérapeutique sur 14 malades du Covid-19, ont expliqué les mêmes sources à l’APS, estimant que ces "prémices sont encourageants, dans l'attente du résultat final du traitement , prévus dans une dizaine de jours après le début de sa prise", est-il souligné.

A noter que ce protocole thérapeutique, adopté par le Conseil scientifique en charge du suivi de l’épidémie du coronavirus, a été entamé, la semaine passée, au niveau de l’EPH "Abdelkader Tigezrait".

Selon un communiqué émis, le 24 mars dernier, par le ministère de la Communication l'"Algérie a adopté un protocole thérapeutique, la Chloroquine, pour faire face au coronavirus".

"La Chloroquine est une molécule antipaludéenne d'usage courant dans le traitement du paludisme, des maladies rhumatismales et dans le lupus", précise-t-on dans ce communiqué, soulignant que "des études ont commencé en Chine en février 2020 et se poursuivent en Europe". "Elle a donné des résultats prometteurs contre le coronavirus (Covid-19) en augmentant les capacités immunitaires de l'individu. Elle est produite localement et en quantité suffisante pour traiter les patients selon le protocole établi par les experts", a-t-on ajouté de même source.