Belmiloud : la pandémie constitue une opportunité pour l'Algérie de réfléchir à une nouvelle vision économique

Quelles vont être à terme les conséquences de la pandémie du coronavirus sur les grandes économies mondiales ? Pour l'analyste en économie, Mohamed Chérif Belmihoub, le capitalisme mondial, pour avoir pris l'habitude de se renouveler après chaque crise de grande ampleur, ne sera pas aussi affecté que prévu.

Il conforte ce point de vue en rappelant que ce dernier s'est renforcé parce qu'il a eu l'intelligence de se développer en s'installant au-delà de ses frontières nationales. Non, insiste-t-il, la crise ne va pas transformer le capitalisme, mais vraisemblablement amener à des changements dans les rapports entre pays au plan économique.

Accueilli, mardi, à l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le professeur Belmihoub dit constater que la crise sanitaire à laquelle est confrontée la planète n'est pas tant économique mais sanitaire, amenant des nations fortement développées à se renfermer sur elles-mêmes pour la combattre.

Il dit, en outre, craindre que cette crise ne marque l'émergence de systèmes nationalistes "avec leurs risques de violences extrêmes".

Ce dernier observe, par ailleurs, que ce sont notamment les pays en développement producteurs de brut, à l'exemple de l'Algérie, qui vont avoir à subir les plus forts contrecoups économiques de la pandémie, en raison, explique-t-il, de la chute des marchés mondiaux.

Bien qu'il y ait "peu d'espoir" pour certains parmi eux, la crise du covid-19 pourrait, indique-t-il, représenter une opportunité pour des pays émergents de réfléchir à l'idée d'une nouvelle vision économique.

C'est, signale-t-il, particulièrement le cas de l'Algérie, laquelle, constate-t-il, s'est retrouvée piégée dans une extrême vulnérabilité, pour avoir liée son économie aux seuls dividendes tirées de l'exploitation des hydrocarbures. Pour lui, il devient vital que ces dernières ne désormais plus être perçues comme des incontournables leviers de la croissance.

Avec une population de 42 millions d'âme, lui permettant de disposer d'un marché viable, d'infrastructures industrielles importantes et d'un positionnement géostratégique et géopolitique avantageux, le pays dispose, note-t-il, d'atouts considérables pour se projeter et devenir un acteurs régional important.