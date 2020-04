Le MJS lance un appel à candidatures pour le poste de directeur de l’ENSO de Sétif

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a lancé mardi un appel à candidatures pour le poste de directeur de l’Ecole nationale des Sports olympiques (ENSO) d’El-Bez à Sétif.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le MJS a établi une série de conditions et de critères devant être réunie pour chaque candidat intéressé par le poste.

"Prouver qu’il a exercé pendant au moins cinq ans dans la fonction publique, ou le secteur économique public, détenir un diplôme universitaire, avoir une expérience dans le domaine de la formation ou l’entraînement sportif, et dans la gestion, avoir une bonne connaissance dans le domaine de la formation et l’entraînement des jeunes talents", énumère le MJS, tout en insistant sur le fait que chaque candidat doit avoir "une flexibilité dans le comportement et une force de communication".

Le dossier de chaque candidat doit être accompagné d’une thèse d’au moins trois pages, dans laquelle il donne sa vision et les démarches à prévoir pour le développement de l’ENSO.

Le département ministériel précise que l'envoi des candidatures doit être fait avant le 1er mai prochain.

"La transparence et l'égalité des chances sont les piliers de la bonne gouvernance.

L'ENSO avait été créée par le décret exécutif N.09-16 du 11 janvier 2009, modifié par le décret exécutif N.12-18 du 1er mars 2012.

Elle assure la formation des jeunes talents sportifs dans les sports collectifs, individuels et de combat.

Son objectif principal est la prise en charge globale des sportifs tout le long de l’année scolaire, ainsi que la préparation des athlètes à court et à long termes pour une bonne représentation lors des différentes manifestations internationales.