Interdiction immédiate de la vente directe de la semoule aux citoyens

Le ministère du commerce a décidé d'interdire, avec effet immédiat, aux unités de transformation de vendre directement la semoule aux citoyen, et en application des mesures préventives décrétées par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19).

Selon le responsable de la cellule de l'information et de la communication au ministère du Commerce, Samir Meftah, il sera fait recours à l'ancien système de distribution, à savoir la vente à travers les commerçants de gros, les grandes surfaces et les vendeurs en détail.

Dans ce cadre, "une note signée par le Secrétaire général du ministère du Commerce, Karim Guech a été adressée aux directeurs régionaux et locaux en application des mesures sanitaires et de prévention décrétées par le Premier ministre pour la lutte contre la propagation de cette pandémie".

Cette décision est intervenue suite à l'observation des opérations de vente de semoule au niveau des différentes unités de production qui pourraient représenter un danger sur la santé des citoyens.

Les services du ministère du commerce veilleront quotidiennement au contrôle des opérations de vente et le suivi de l'itinéraire du produit vers le consommateur final, dans l'objectif de lutter contre la spéculation et la distribution et le stockage anarchiques, a fait savoir la même source.

Le SG du ministère du commerce avait adressé lundi une note aux directeurs régionaux et locaux des 48 wilayas les appelant à notifier les directeurs des unités de production de la semoule de cesser la vente directe aux citoyens.

Dans ce sens, le SG du ministère a appelé les semouliers à revenir à l'ancien système de commercialisation et cela en passant par les vendeurs de gros, les détaillants et les distributeurs.