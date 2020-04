Coronavirus - Nouveau bilan : 94 cas confirmés, 30 décès et 374 guéris

Quatre-vingt-quatorze (94) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1666, alors que 30 nouveaux décès ont été enregistrés entre la période allant du 31 mars au 9 avril courant, portant le nombre des décès à 235, selon le dernier bilan communiqué jeudi par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

S'exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, le Pr. Fourar a précisé que la totalité des cas de décès étaient répartis sur 34 wilayas, tandis que le nombre de décès recensé entre (31 mars et 9 avril) se répartit sur 10 wilayas, dont notamment Alger (13 cas) et Blida (5).

Les nouveaux cas confirmés ont été enregistrés au niveau de 25 wilaya, a-t-il expliqué, rappelant que le total des cas confirmés a été enregistré au niveau de 45 wilayas.

Le coronavirus a affecté 971 hommes (58% des cas) et 695 femmes (42%), a ajouté Pr. Fourar, relevant que 39 % des malades dépassent l'âge de 60 ans.

Concernant les malades guéris, Pr. Fourar a fait savoir que leur nombre a augmenté pour atteindre 347 cas dont 123 à Blida et 69 à Alger, sachant qu'aucun cas de contamination n'a été enregistré au niveau de 20 wilaya, les dernières 24 heures et qu'un nombre variant entre un et deux cas a été recensé dans 15 wilayas.

Il a également indiqué que 1704 malades sont sous le traitement de la chloroquine, dont certains ont été diagnostiqué grâce au scanner thoracique.



Fourar a tenu, en outre, à rappeler que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations, réitérant la nécessité de respecter les recommandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire afin d'éviter toute contagion au coronavirus.