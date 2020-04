Les Jeux Méditerranéens d’Oran auront lieu du 25 juin au 5 juillet 2022

Les Jeux Méditerranéens d’Oran se dérouleront entre le 25 juin et le 5 juillet 2022, a annoncé dimanche le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) sur sa page Facebook. Prévue initialement durant l’été 2021, cette 19e édition des Jeux Med a été décalée d'une année en raison de la pandémie du Covid-19.

« Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) sont convenus des nouvelles dates pour l’organisation de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens d’Oran en 2022, qui auront lieu du 25 juin au 05 juillet 2022 », a indiqué le MJS sur sa page Facebook.

« La date de la cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022 coïncidera ainsi avec la commémoration du 60ème anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, ajoute la même source.

Pour rappel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a confirmé, le 31 mars dernier, le report d’une année des Jeux Méditerranéens. En effet, l’ajournement du plus important rendez-vous sportif dans le bassin méditerranéen était devenu plus qu’une évidence, notamment, après le report des Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) d’une année également et pour les mêmes raisons.