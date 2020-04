Coronavirus : 69 nouveaux cas confirmés et 20 nouveaux décès en Algérie (Fourar) ALGER, 13 avr 2020 (APS) -Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1983 et celui des décès à 313, a indiqué lundi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.