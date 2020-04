Abdelouahab Aissaoui décroche le Booker du roman arabe

Le romancier algérien Abdelouahab Aissaoui a remporté le prix littéraire international du roman arabe Booker 2020 pour son roman "Eddiwan El Isbarti", a indiqué mardi la direction du prix.

La cérémonie de remise du prix a été annulée en raison des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, expliquent les organisateurs.

Abdelouahab Aissaoui devra recevoir une récompense de 50.000 USD pour son roman, publié chez l'éditeur algérien Mim, en plus d’une traduction de son œuvre vers l’anglais.

Le roman évoque la fin de l’occupation ottomane et le début de la colonisation française (1815-1833) à travers l'histoire de cinq personnages, les événements se déroulant essentiellement à Alger.

Le roman d’Abdelouah Aissaoui, se caractérise par une structure narrative "profonde" et "de qualité", et une polyphonie invitant le lecteur à mieux comprendre "l’histoire de la colonisation de l’Algérie" et les "conflits dans toute la région de la Méditerranée ainsi que les formes de résistance opposées", a noté le président du jury, MohcenAl Moussaoui.

Né à Djelfa en 1985, Abdelouahab Aissaoui a à son actif plusieurs ouvrages littéraires dont "Cinéma de Jacob" (2012) et "Sierra Del Muerte", son deuxième roman et Grand Prix Assia- Djebbar en 2015.