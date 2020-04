Belhimer évoque les efforts du Gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 et des dossiers liés au secteur de la Communication

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a accordé un entretien au quotidien arabophone "Al-Khabar", à paraitre dans son édition de mercredi, dans lequel il a évoqué plusieurs dossiers dont les efforts du Gouvernement dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et d'autres questions inhérentes au secteur.

M.Belhimer a mis en avant les mesures opérationnelles et palpables prises par le Gouvernement pour lutter contre cette pandémie, citant les chiffres qui prouvent que l’impact de cette pandémie sur l’Algérie "est relativement moins grave", comparé à d'autres pays.

Il a, en outre, souligné le souci du Gouvernement de communiquer avec l’opinion publique pour lui transmettre une information "vraie, précise et confirmée" via les canaux médiatiques officiels (presse écrite et audiovisuelle) qui ont contribué à la lutte contre la pandémie et les fake news sur les réseaux sociaux tout en limitant l’effet des rumeurs.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a évoqué l’intérêt accordé par le Gouvernement aux répercussions économiques de la crise sanitaire outre les mesures défensives et préventives prises à l'effet de contenir ces répercussions.

L'occasion était pour le ministre de répondre aux questions relatives à la situation des journalistes incarcérés et à l’autorité habilitée à les juger.

Le ministre a également abordé la question des journaux électroniques suspendus.

Il a rappelé, par la même, les projets et chantiers ouverts pour la réforme du secteur, à l'instar du dossier de la presse électronique et de l’accélération de la régularisation des statuts de la presse numérique sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, outre l'élaboration du projet de la loi relative à l’Information et la restauration et épuration du secteur de la publicité publique.