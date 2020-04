Coronavirus: la Palestine salue l'assistance de la Chine

Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a salué mardi l'assistance de la Chine dans la lutte contre le COVID-19. "La Palestine peut être plus efficace dans le dépistage du virus en raison de l'aide chinoise", a écrit M. Shtayyeh sur sa page Facebook officielle.

"Grâce à notre amie, la République populaire de Chine, à sa population et à son secteur privé, nous sommes maintenant capables d'élargir les paramètres des tests, ce qui nous permettra d'identifier les cas d'infection de coronavirus plus rapidement", a-t-il dit. "Nous sommes reconnaissants de cette aide et nous l'apprécions", a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, le ministère palestinien de la Santé a reçu une aide médicale de la société chinoise Alibaba, qui comprenait 50.000 kits de tests, ainsi que des solutions médicamenteuses et des fournitures de laboratoire.

Depuis l'apparition du virus mortel dans les territoires palestiniens, le nombre total de cas confirmés y a atteint 329 en date de mardi.