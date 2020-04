Coronavirus : 90 nouveaux cas confirmés et 10 nouveaux décès

Quatre-vingt-dix (90) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 10 nouveaux décès ont été enregistrés, mercredi, en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2160 et celui des décès à 336.

Lors du point de presse quotidien consacré, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué que les nouveaux décès ont été recensés à travers 6 wilayas, à savoir Alger (4 cas), Blida (2), et un cas dans chacune des wilayas de Sidi Bel Abbès, Jijel, Constantine et Oran.

Dr Fourar a précisé que le nombre des personnes guéries, a atteint 708, il a ajouté que l'ensemble des cas au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, dont 56% à Blida et Alger, précisant que la moyenne d'âge des personnes affectées est de 53 ans alors que 42% ont 60 ans et plus.

Selon Dr Fourar, les 336 décès ont été recensés à travers 38 wilayas, dont 52% à Alger et Blida, avec une moyenne d'âge de 64 ans.

Le même responsable a fait remarquer, en outre, que 26 wilayas n'ont enregistré aucun cas au coronavirus ce mercredi, et que 15 autres ont enregistré entre un et trois cas.

Enfin, il a réitéré l’impératif de respecter les recommandations des spécialistes concernant les règles d’hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire.