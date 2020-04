Covid-19 : sept nouvelles guérisons enregistrées à Sidi Bel Abbès

Sept malades atteints du coronavirus ont quitté mercredi soir l’établissement public hospitalier (EPH) Dahmani Slimane de Sidi Bel-Abbès après leur rétablissement, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement de santé publique.

Les sept cas guéris ont suivi un traitement au protocole de la Chloroquine.

Il s'agit de cinq personnes d’une même famille et d'un citoyen, un jeune d'une vingtaine d'année de retour d'Espagne, ayant été le premier cas porteur du virus diagnostiqué dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ainsi qu'une autre personne revenue de France, a-t-on indiqué.

Un premier cas infecté par le Coronavirus a quitté l'établissement hospitalier public Dahmani Slimane en début de cette semaine.

Il s'agit d'un homme âgé de 52 ans, a-t-on fait savoir, soulignant que la wilaya de Sidi Bel-Abbès a enregistré 25 cas confirmés du coronavirus et le nombre de décès a atteint cinq cas, alors que le nombre de cas rétablis et ayant quitté l’hopital jusqu'à présent est de huit cas.

Le reste des patients bénéficie d'un traitement suivant le protocole de la Chloroquine, qui permettra une augmentation du nombre de cas rétablis, a-t-on estimé de même source.

L’EPH Dahmani Slimane a mobilisé 120 lits pour la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus.

Tous les moyens nécessaires ont été fournis aux équipes médicales et paramédicales, en plus de la dotation en différents équipements médicaux et d’un passage de stérilisation récemment installé.

Pour rappel, la direction de la santé et de la population de la wilaya de Sidi Bel Abbes a mobilisé, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, 551 médecins, 1.337 infirmiers et infirmières et 46 ambulances, alors que la direction de la protection civile a mis à disposition sept (7) médecins et 31 ambulances.