Covid-19 : fin de quarantaine pour 748 personnes à l’hôtel Mazafran

La mise en quarantaine de 748 personnes à l'Hôtel Mazafran (Zéralada) dans le cadre des mesures de prévention contre l'épidémie de Covid-19 a pris fin samedi.

Dans une déclaration à l'APS, le PDG de l'Entreprise de gestion touristique (EGT) de Zéralda, Arezki Touati, a précisé que ce deuxième groupe avait été placé en confinement depuis 14 jours à l'hôtel Mazafran après avoir été rapatrié de l'aéroport d'Istanbul (Turquie).

"Tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement de l'opération en termes d'hygiène, de désinfection, de fourniture de repas, et d'accompagnement par un staff médical et paramédical outre le personnel de l'hôtel", a affirmé le responsable.

"13 bus désinfectés ont été mobilisés pour le transport des concernés vers leurs domiciles respectifs à travers plusieurs wilayas", a fait savoir M. Touati, rappelant que "la quarantaine de 760 personnes en provenance de Marseille (France), constituant le premier groupe accueilli à l’hôtel Mazafran, au mois de mars dernier s'est déroulée dans de bonnes conditions".

De son côté, le wali-délégué de Zéralda s'est félicité des "mesures sanitaires et sécuritaires prises pour mener à bien l'opération", précisant que 439 personnes confinées au Complexe touristique du Groupe "Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme" (HTT), à l'hôtel El-Riyadh et au Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj sortiront dimanche.

Le même responsable a salué tous "les efforts consentis par les autorités locales, les médecins, les paramédicaux, les agents de l’ordre et les employés de ces hôtels, pour la réussite de cette opération humanitaire, et qui ont, a-t-il ajouté, "choisi de plein gré, d’accompagner les personnes en confinement sanitaire, en vue de leur assurer tous les services indispensables, tout au long de la période de 14 jours".

Pour sa part, le Président-directeur général (PDG) du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaâ, a estimé le nombre de personnes placées en confinement dans 23 hôtels relevant du Groupe, à quelque 5000, dont 2000 citoyens du 1er groupe et 3000 autres du 2e groupe », ajoutant que ces ressortissants algériens ont été rapatriés de Turquie, Emirats arabes unis (EAU),France, Tunisie et du Maroc.

Pour mener à bien de cette opération sanitaire qui a contribué à endiguer la propagation de cette grave pandémie, M. Bounafaâ a fait état de la mobilisation de plus de 122 médecins, un nombre important de paramédicaux, ainsi que plus de 1046 employés du Groupe HTT.

Récemment, il a été procédé à la levée de confinement sanitaire pour 6888 personnes, qui étaient au niveau de 60 hôtels et Complexes hôteliers relevant des secteurs public et privé, répartis sur 18 wilayas du pays.

APS