Des dizaines d'institutions appellent à la libération des détenus palestiniens

Des dizaines d'institutions internationales arabes et palestiniennes ont signé une pétition, samedi, appelant l’occupation israélienne, à la libération des détenus palestiniens, à l'occasion de la Journée du prisonnier, célébrée le 17 avril de chaque année.

Selon l'agence palestinienne de presse, Wafa, le Club du prisonnier palestinien et les institutions concernées par les affaires des détenus et les droits de l'Homme avaient lancé fin mars, une pétition, appelant à une "intervention urgente" pour la libération des détenus palestiniens, notamment les malades, les personnes âgées, les enfants et les femmes.

Ces institutions ont appelé la Croix-Rouge internationale à augmenter le nombre de son personnel en raison de l'insuffisance de l'effectif déployé dans les territoires palestiniens occupés, le suivi des problèmes des détenus palestiniens, et répondre à l'état d'urgence lié à la propagation du nouveau coronavirus.

En outre, le Département des expatriés de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a fait savoir que plus de 100 institutions palestiniennes opérant sur le continent européen ont appelé dans une déclaration commune, à faire pression sur l'occupation israélienne pour la libération des détenus palestiniens, en particulier les malades les enfants et les femmes, à la lumière de la propagation de l'épidémie de Covid-19 qui menace leur santé et leur vie.

Ces institutions ont également appelé les pays européens à condamner les violations israéliennes contre les détenus palestiniens, exigeant leur libération.