Coronavirus - Nouveau bilan : 116 cas confirmés, 3 décès et 48 guérisons

Cent- seize (116) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 3 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2534 et celui des décès à 367, a indiqué samedi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les trois décès ont été enregistrés à Blida, alors que les 2.534 cas de contamination ont été recensés à travers 47 wilayas, a précisé Fourar lors du point de presse quotidien consacré au suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, ajoutant que 71% du nombre global sont enregistrés au niveau de dix (10) wilayas.

Pr Fourar indiqué, en outre, que 24 wilayas n'ont enregistré aucun nouveau cas durant les dernières 24 heures, alors que treize (13) wilayas ont recensé entre un (1) et trois (3) nouveaux cas.

Selon le même responsable, 894 malades sont guéris, soulignant que ce nombre "augmente quotidiennement" et que 50% du nombre de guérison est enregistré à Blida et Alger.

Concernant les catégories d'âge, Fourar a précisé que les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 53% des cas confirmés, expliquant qu'il s'agit de personnes actives n'ayant pas respecté strictement le dispositif de confinement.

S'agissant des cas de décès, il a indiqué que 53% ont été recensés à Blida et Alger, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 64% de ces cas.

Par ailleurs, le nombre de malades sous traitement est de l'ordre de 4.076, dont 1.497 sont des cas confirmés par analyses de laboratoires et 2.579 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner.

Il a ajouté, d'autre part, que 40 cas sont en soins intensifs.

Fourar a rappelé, enfin, l’impératif de respecter les recommandations des spécialistes concernant les règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire, réitérant la mise à la disposition des citoyens du numéro vert (3030) pour répondre à leurs préoccupations.