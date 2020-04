Le Président Tebboune installe Mohamed Chafik Mesbah à la tête de l'ALDEC

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a installé lundi Mohamed Chafik Mesbah au poste de Directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (ALDEC), créée en vertu d'un décret présidentiel, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le Président Tebboune avait annoncé, dans une allocution prononcée lors du sommet de l'Union africaine (UA) tenu le 9 février 2020 à Addis-Abeba, la création de l'ALDEC, note le communiqué.

Cette agence aura pour principale mission la participation dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale de la coopération internationale dans le domaine économique, social, humanitaire, culturel, religieux, éducatif, scientifique et technique, outre la promotion de l'exploitation des compétences nationales établies à l'étranger et l'établissement de relations avec la communauté scientifique et les hommes d'affaires algériens établis à l'étranger, en sus du développement des relations de coopération avec les instances internationales similaires et la réalisation d'études sur la veille stratégique dans leur domaine de compétence, ajoute la source.

Titulaire d'un doctorat en sciences politiques à l'université d'Alger, M. Mohamed Chafik Mesbah a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'Etat, conclut le communiqué.