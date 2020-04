Coronavirus - nouveau bilan : 99 cas confirmés, 10 décès et 52 guéris

Quatre-vingt-neuf (99) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et dix (10) nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2910 et celui des décès à 402, a indiqué mercredi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

S'exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de l'épidémie, Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 1204, dont 52 au cours des dernières 24 heures.

Concernant les tranches d'âge de l'ensemble des cas confirmés, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie a fait savoir que les personnes âgées entre 25 ans et 60 ans en représentaient 59 %, alors que les 60 ans et plus en représentaient 37 %.

Il a ajouté que dans 20 wilayas aucun cas n'a été enregistré ce mercredi, tandis que dans 19 autres wilayas entre 1 et 3 nouveaux cas ont été comptabilisés et dans 8 autres plus de 4 cas.

Et de relever que 70% du nombre total des cas confirmés a été enregistré au niveau de 10 wilayas.

A propos des 402 décès enregistrés à ce jour, Dr Fourar a indiqué que 64,2 % des personnes décédées étaient âgées de 65 ans et plus.

Il a également précisé que le nombre de patients sous traitement étaient de 4852, dont 1742 cas confirmés par analyses de laboratoire et 3110 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, alors que 28 patients sont en soins intensifs.

Les wilayas d’Adrar, Tiaret, Constantine et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés lors des dernières 24 heures en raison du non-respect des mesures du confinement.