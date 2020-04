Lancement d’une caravane au profit des familles démunies à Alger

Une caravane de solidarité composée de 40 camions chargés de différents produits alimentaires a pris le départ, mercredi, à partir du Palais des expositions à Alger pour assurer l'approvisionnement des familles démunies.

L'opération s'inscrit dans le cadre des caravanes de solidarité lancées par les Directions de commerce de wilaya, à travers le territoire national, en application des instructions données par le ministre du secteur, Kamel Rezig pour la mise des dons et des aides à la disposition du wali d'Alger, en prévision de leur distribution aux catégories démunies.

Cette caravane, l'une des plus importante étant composée de 40 camions dont 5 semi-remorques chargés de 350 tonnes de produits alimentaires et de produits détergents, compte des contributions des commerçants et des entreprises industrielles qui ont répondu à l’initiative du secteur du commerce en garantissant les produits de base, a précisé le ministre.

"50 % des wilayas ont été couvertes jusqu’à présent par ces caravanes de solidarité qui devraient se poursuivre dans le reste des wilayas du pays", a affirmé Rezig.

Le ministre du Commerce a salué les efforts des commerçants, des producteurs et des directions du commerce des wilayas pour avoir acheminé ces aides à qui de droit.

A souligner que le secteur du commerce avait entamé à travers les directions de wilaya l’organisation de caravanes de solidarité dans les wilayas du pays où les dons et les aides seront mis à la disposition des walis de la République pour les distribuer ensuite aux catégories défavorisées dans les zones d’ombre en prévision de l’avènement du mois de Ramadhan.