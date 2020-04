Pétrole : le panier de référence de l'Opep chute à 12, 22 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, s’est établi mercredi à 12,22 dollars, selon les données du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole publiées jeudi sur son site web.

Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep introduit en 2005, avait atteint 14, 63 dollars mardi après avoir débuter la semaine à 14,19 dollars.

Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)".

La valeur de l'ORB a baissé en moyenne fortement en mars avec d'autres indices de référence au comptant, chutant pour le troisième mois consécutif dans un contexte de détérioration des fondamentaux du marché pétrolier, selon le dernier rapport mensuel de l’Organisation.

‘’L'ORB a baissé de 21,61 dollars, ou 38,9% pour s'établir à 33,92 dollars le baril, ce qui est la plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2008 et la valeur mensuelle la plus faible depuis septembre 2003’’, lit-on dans le document de l’OPEP.

Cette baisse devient de plus en plus importante dans un marché pétrolier qui reste affecté depuis plusieurs semaines par les répercussions du Coronavirus sur l’activité économique et par conséquent, une chute libre de la demande.

Dans ce contexte, les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés poursuivent leurs concertations en attendant l’entrée en vigueur de l’accord de réduction de production.

Certains ministres des pays producteurs membres de l’alliance OPEP+ signataires de la Déclaration de coopération ont tenu mardi une réunion informelle par visioconférence pour échanger leurs points de vue sur la situation du marché pétrolier et ses perspectives à court terme.

Lors de cette réunion présidée par le ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, en sa qualité de Président de la Conférence de l’OPEP, les ministres des pays de l'Opep ont convenu de poursuivre leur dialogue et de se réunir à nouveau dans un avenir proche.

Les prix du pétrole devraient augmenter progressivement au cours du deuxième semestre de 2020 après avoir atteint des niveaux très bas dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a fait reculer la demande de pétrole mondiale, a indiqué mercredi à Alger M.Arkab.

"Nous sommes optimistes pour les prix du pétrole au regard des rapports d'experts qui prévoient une augmentation progressive au deuxième semestre de 2020 parallèlement à la levée des mesures de confinement", a-t-il précisé.

Pour sa part, le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak a déclaré mercredi que "La volatilité (actuelle) va persister un moment jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord Opep+ le 1er mai".

"Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la phase la plus active de la chute de la demande. Selon différentes estimations, cette baisse équivaut à 20-30 millions de barils par jour", a-t-il ajouté.

L'Arabie saoudite membre de l’Organisation avait de son côté réitéré mardi sa disponibilité à prendre toute mesure supplémentaire en coopération avec l'Opep+ et d'autres producteurs pour assurer la stabilité du marché après que les prix du brut avaient atteint des niveaux historiquement bas.

Le 12 avril, les participants à la 10eme réunion ministérielle extraordinaire de l'Opep + , tenue par vidéoconférence , ont convenu une baisse de leur production globale de pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter du 1er mai 2020, pour une période initiale de deux mois qui se termine le 30 juin 2020.

Pour la période suivante de 6 mois, qui débutera du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, l'ajustement total convenu sera de 7,7 Mb / j. Cette baisse sera suivie d'un ajustement de 5,8 mb / j pour une période de 16 mois, allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Cet accord sera valable jusqu'au 30 avril 2022, cependant, son extension sera réexaminée en décembre 2021.